شاهد: خفر السواحل الفنلندي ينقذ غزال من المياه المتجمدة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأفراد من خفر السواحل الفنلندي وهم ينقذون صغير غزال ويساعدونه على الخروج من المياه المتجمدة.

ويظهر في المقطع، الذي تم تصويره في أرخبيل إينكو، فرد من قوات خفر السواحل وهو يساعد غزالا صغيرا في الوقوف على قدميه فوق المياه المتجمدة، ولكنه ما إن يقف حتى يسقط على الجليد مرة أخرى.

وفي نهاية المطاف نجح الرجل في مساعدة الصغير على تجاوز الجليد والوصول إلى اليابسة.

وقال حرس السواحل الفنلندي إنه بينما لا يعد إنقاذ الحيوانات من المهام اليومية، لكنهم يقومون بهذا الأمر من حين لآخر.