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منوعات|مصر

مصري يحاول الانتحار من أعلى هرم خوفو

هرم خوفو
هرم خوفو
18/3/2018

تسلق مواطن مصري، مساء السبت، "هرم خوفو"، أحد عجائب الدنيا السبع القديمة، غرب القاهرة، محاولاً الانتحار قبل أن تثنيه الشرطة عن الأمر.

وحسب إعلام محلي، صعد الشاب العاطل عن العمل لنحو 10 أمتار أعلى باب هرم خوفو، محاولاً الانتحار، لأسباب تتعلق بعدم توافر فرص عمل له.

ونجحت الشرطة، في إقناع الشاب بالنزول من أعلى هرم خوفو، بعد 5 ساعات من مناشدة والده له بالتخلي عن فكرة الانتحار.
وخلال ذلك، كان يردد الشاب "أنا مظلوم لا أعرف آخذ حقي في الدنيا".

وتشهد مصر من وقت لآخر محاولات انتحار ينجح بعضها لأسباب عديدة بينها الفقر.

وبلغ معدل البطالة في مصر 11.98% -بحسب الإحصاءات الرسمية- من تعداد السكان الذي تخطى مئة مليون نسمة في الربع الثاني من 2017 مقابل 12.5% في الفترة المناظرة من 2016، وفق آخر إحصاء حكومي رسمي في هذا الشأن صدر في فبراير/شباط الماضي.

المصدر : الأناضول
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