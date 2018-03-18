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شاهد: مآسي أطفال الغوطة "ثلاثية الأبعاد" في بيروت

18/3/2018

احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت، فعالية بتقنية "ثلاثية الأبعاد"؛ لتسليط الضوء على مآسي أطفال الغوطة الشرقية بسوريا.

وقامت جمعية "إنقاذ الطفولة" (دولية لها فرع بلبنان)، في "كورنيش" بيروت، الخميس، بعرض مشاهد حيّة "ثلاثية الأبعاد".

وخاض عدد كبير من المواطنين والسياح، التجربة عبر نظارات إلكترونية أتاحت لهم رؤية المشاهد وكأنهم في الغوطة.

"المشاهد الحيّة"، تم تصويرها خلال الأسابيع الأخيرة من قبل ناشطين يعملون مع الجمعية في ريف دمشق، وفق المسؤول الإعلامي للجمعية، أحمد بيرم.

وأوضح بيرم، أن "الناشطين قاموا برصد الوضع المزري لأطفال الغوطة، ومن ثم قاموا بإرسال المقاطع عبر البريد الإلكتروني، لعرضه على المواطنين في لبنان".

وأضاف أن النشاط يهدف لإيصال رسالة إلى الناس؛ أن أطفال الغوطة يعيشون وسط هذه الظروف القاسية والمخيفة.

وتساءل بيرم، "كيف سنأمن على الأطفال النازحين للبنان من العودة إلى بلدهم وهم معرضون للمخاطر ذاتها؟".

ويعيش في لبنان قرابة 980 ألف نازح سوري، بينهم 539 طفلا غير منخرطين في المدارس، حسب منظمات تابعة للأمم المتحدة، أواخر 2017.

المصدر : الأناضول
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