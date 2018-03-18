شاهد: سعودية تسعى لرخصة قيادة دراجة نارية

تستعد السعودية مريم المعلم لقيادة دراجة نارية في بلدها بمجرد رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للمركبات، تطبيقا للقرار الملكي، في يونيو/حزيران الماضي.

وتوجهت مريم إلى مملكة البحرين المجاورة لتتدرب على قيادة الدراجات النارية ولتستخرج رخصة لقيادة الدراجات النارية تصلح لتستخدمها في السعودية.

ومريم، الشغوفة بالدراجات النارية، عضو في "مجموعة مالكي دراجات هارلي (ديفدسون)" السعودية حيث يدعمها معلمون لهم خبرة وعشاق ركوب الدراجات النارية.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي بالسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة لينهي وضعا اعتبره ناشطون حقوقيون رمزا لقهر المرأة في السعودية.

وشهدت المملكة تحسنا تدريجيا في بعض قضايا المرأة في السنوات الأخيرة، وتهدف حكومة الرياض إلى تعزيز دور المرأة في الحياة العامة لاسيما في قوة العمل.

وفتحت القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة مجالات عديدة أمام المرأة السعودية التي أصبح بوسعها الآن حضور مباريات كرة القدم والمشاركة في أنشطة رياضية والمغامرة في مجالات جديدة بينها السينما والتصوير والفنون.

وقال المدير العام لمجموعة الدراجات النارية (ملاك هارلي ديفيدسون في السعودية) وعضو سباقات هوج في البحرين كلود آبري "أشعر بحماس كبير حاليا للتغيرات التي تطرأ في الشرق الأوسط، وأود أن أشكر كل رؤساء الدول والملك والأمراء الذين غيروا القواعد واتخذوا خطوات كبيرة ستؤدي إلى انضمام مزيد من الأخوات لمجموعتنا".