شاهد: جراحة في القلب لإنقاذ حياة طفل عراقي لاجئ

بينما كان يجلس في السرير بمستشفى في العاصمة الأردنية عمان ظل الطفل العراقي كرار باسم ممسكا بيد أمه بشدة وذلك قبل بضع ساعات من الموعد المقرر لإجراء جراحة في قلب الطفل.

وقد ولد الطفل كرار (10 سنوات)، المصاب بمتلازمة داون، بثقب في القلب يتسبب في ضعف الدورة الدموية في جسمه.

ولم يترك الطفل يد أمه إلى أن وصل غرفة العمليات حيث أجرى له فريق من الجراحين عملية جراحية استغرقت عدة ساعات.

وفرت أُسرة كرار باسم من العراق في 2015 بعد أن اجتاح "تنظيم الدولة الإسلامية" قريتهم في إطار استيلائهم على نحو ثلث العراق وأجزاء من سوريا في 2014.

وأوضحت الأم أنها سعت مرارا لعلاج ابنها في العراق والأردن، ولم تجد سبيلا لإنقاذ حياته اللهم إلا عملية جراحية تتكلف عشرة آلاف دولار، وهو مبلغ لا طاقة لأسرتها به.

وتواصلت أسماء نعمة بعد ذلك مع جمعية هدية الحياة الخيرية، وهي جمعية خيرية عالمية تقدم جراحات القلب مجانا للأطفال الفقراء الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب.

وأجرت الجمعية ومجموعة من جراحي القلب الأمريكيين المتطوعين عملية جراحية لكرار مجانا.

وقال مارك تورينتاين كبير فريق الجراحين إنه كان يتطلع لفرصة تتسبب في تحسين حياة طفل وأُسرته.

ومنذ عام 2007، أجرت جمعية هدية الحياة الخيرية وفريق الجراحين الأمريكيين أكثر من 420 عملية جراحية لإنقاذ أطفال في أنحاء الأردن.