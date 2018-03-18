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منوعات|الهند

شاهد: إنقاذ أفعى نادرة شرقي الهند

18/3/2018

أنقذ مسؤولو الغابات في مدينة باريبادا شرقي الهند أفعى نادرة من بين كومة من الحطب يوم السبت. ويطلق على هذا نوع من الأفاعي "الثعبان الذهبي الطائر".

وهذا النوع أيضًا معروف باسمي "ثعبان الشجر الذهبي" و"الثعبان المنمق/المزخرف الطائر".

وتم العثور على هذا النوع النادر من الثعابين المزخرفة في حفنة من الحطب التي جلبتها قواطع الخشب من منطقة الغابات.

ونبه السكان المحليون فريق الإنقاذ بعد أن وجدوه ملفوفًا في كومة الحطب.

وعند تلقي المعلومات، وصل فريق الإنقاذ إلى الموقع وأخذ الأفعى بعيدًا.

وقال خبير الأفاعي المحلي، دباتوش بيهيرا، إنها نوع نادر جدًا من الثعابين، وليس ضارًا بالطبيعة.

وأفرج عن الثعبان الذي تم إنقاذه لاحقًا في حديقة سيمليبال الوطنية في الولاية.

ويمكن العثور على الثعبان السام السمين بشكل رئيسي في جنوب وجنوب شرق آسيا، وهو قادر على نوع من الطيران الانزلاقي أو الهبوط الموجه عبر تسلق الأشجار.

المصدر : رويترز
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