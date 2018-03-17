كلب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا

هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتيد إيرلاينز" الأمريكية اضطراريا في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية، لتسليم كلب، دخل عن طريق الخطأ الطائرة، إلى صاحبه، طبقا لما ذكرته الشركة.

وهذا ثالث حادث، يدخل فيه كلب طائرة تابعة للشركة في أقل من أسبوع.

وفي حادث سابق، اصطحب راكب كلبا بطريق الخطأ إلى الطائرة. بينما أسفر الحادث الثالث عن نفوق كلب في إحدى طائرات الشركة.

وهبطت الطائرة أمس الأول الخميس بعد أن علمت الشركة أنه تم اصطحاب كلب إلى الطائرة "عن طريق الخطأ"، طبقا لما قالته شركة يونايتيد إيرلاينز في بيان لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف البيان "تم تسليم الحيوان الأليف بسلام إلى صاحبه. وقدمنا تعويضات لجميع الزبائن على متن الطائرة بسبب تحويل مسارها".

وفي حادث مماثل، تم نقل كلب ألماني من نوع "شيبرد" خاص بأحد الركاب جوا عن طريق الخطأ إلى اليابان. وذكرت الشركة أن الخطأ حدث خلال تغيير الركاب طائرتهم في مدينة دنفر.

وكانت مشكلات الشركة، الخاصة بدخول كلاب إلى طائراتها قد بدأت في أوائل الأسبوع، عندما نفق جرو صغير، داخل قفص حيوانات أليفة صغير على متن الطائرة من مدينة هوستون إلى نيويورك.

وتحملت الشركة المسؤولية كاملة، قائلة إنها "تأسف للغاية عن هذا الحادث المأساوي".