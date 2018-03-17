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طلب وظيفة كتبه ستيف جوبز بـ174 ألف دولار

طلب وظيفة كتبه ستيف جوبز قبل أربعة عقود
طلب وظيفة كتبه ستيف جوبز قبل أربعة عقود
17/3/2018

تم بيع طلب وظيفة من صفحة واحدة ملأه ستيف جوبز قبل أكثر من أربعة عقود والذي عكس طموحات مؤسس شركة أبل في مجال التكنولوجيا، مقابل 174 ألف دولار في مزاد بالولايات المتحدة.

ويزيد هذا الرقم ثلاثة أضعاف عن التقدير المتوقع لمبلغ البيع.

وقالت دار المزادات على الإنترنت (آر.آر) ومقرها بوسطن إن أحد رواد الإنترنت من إنجلترا هو الذي فاز في المزاد لكن المشتري يرغب في عدم الكشف عن اسمه.

وكان من المتوقع أن يجلب الطلب المؤرخ عام 1973، الذي تضمن أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم، حوالي 50 ألف دولار. وقالت دار المزادات إن سعر البيع الذي تم التوصل إليه يوم الخميس يبلغ 174757 دولارا.

وكتب في خانة الاسم (ستيف جوبز) وفي خانة العنوان (كلية ريد) وهي كلية في أوريغون درس فيها جوبز لفترة قصيرة. وبجانب "الهاتف" كتب "لا شيء". وكتب جوبز في خانة (القدرات الخاصة) مهندس فني أو مصمم برمجيات.

ولم يحدد جوبز في الطلب الوظيفة التي كان يتقدم للعمل بها.

وأسس جوبز وصديقه ستيف وزنياك شركة أبل بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبا.

وتوفي جوبز بسبب مرض السرطان في 2011 عن 56 عاما.

وبيعت مقتنيات أخرى لجوبز في المزاد وهي كتاب إرشادات فنية لاستخدام نظام تشغيل (ماك أو.إس إكس) وقعه جوبز في 2001 وبيع مقابل 41806 دولارات، وقصاصة من جريدة تعود لعام 2008 بيعت بمبلغ 26950 دولارا.

المصدر : رويترز
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