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اتهام رئيس أكاديمية الأوسكار بالتحرش الجنسي

جون بايلي رئيس أكاديمية الأوسكار
جون بايلي رئيس أكاديمية الأوسكار
16/3/2018

نقلت وكالة رويترز عن مطبوعات متخصصة في هوليوود قولها إن رئيس أكاديمية فنون وعلوم السينما، التي تمنح جائزة الأوسكار، يواجه اتهامات بإساءة السلوك الجنسي.

وذكرت مجلتا "ذا هوليوود ريبورتر" و"فارايتي" نبأ تلقي الأكاديمية لثلاثة مزاعم بالتحرش الجنسي بحق جون بايلي (75 عاما)، وأنها بدأت في التحقيق فيها دون ذكر مصادر للنبأ أو تفاصيل أخرى.

وقالت الأكاديمية في بيان مقتضب "الأكاديمية تتعامل مع أي شكاوى بشكل سري لحماية كل الأطراف. لجنة العضوية تفحص كل الشكاوى المقدمة بحق أي عضو في الأكاديمية وفقا للمعايير المهنية لدينا".

وأضاف البيان "ترفع اللجنة تقاريرها لمجلس محافظي الأكاديمية بعد الانتهاء من فحص الشكاوى. لن ندلي بمزيد من التصريحات فيما يتعلق بتلك الأمور لحين انتهاء المراجعة الكاملة".

وانتخب بايلي، وهو مخرج ومصور سينمائي، رئيسا للأكاديمية في أغسطس/ آب 2017.

المصدر : رويترز
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