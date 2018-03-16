محام ممثلة إباحية يقول إنها تعرضت لتهديد لكتمان علاقتها بترمب

قال محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز إن دانيلز تعرضت لتهديد جسدي وتلقت تحذيرا بالتزام الصمت بشأن علاقتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ولم يقدم المحامي مايكل أفيناتي تفاصيل بشأن التهديدات التي تعرضت لها دانيلز، واسمها الأصلي ستيفاني كليفورد، مشيرا إلى أنها ستتحدث بالتفصيل عن الأمر في مقابلة مع إحدى الشبكات نهاية شهر مارس/ آذار الجاري.

وزعمت دانيلز أنها كانت على علاقة بترمب بدأت في 2006 واستغرقت عدة أشهر، لكن ترمب نفى ذلك.

وعرضت كليفورد في رسالة إلى مايكل كوهين المحامي الخاص بترمب الإثنين، إرسال مبلغ 130 ألف دولار إلى أي حساب يحدده ترمب حتى تتحرر من اتفاق سري وقعته في أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وتجاهل كوهين العرض.

وقال كوهين إنه دفع لكليفورد 130 ألف دولار من ماله الخاص خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016. ولم يذكر سبب تقديم هذا المبلغ كما لم يحدد إن كان ترمب علم بذلك.

وأقام أفيناتي دعوة قضائية الأسبوع الماضي في لوس أنجليس قائلا إن ترمب لم يوقع الاتفاق السري الذي أبرمه محاميه مع كليفورد مما يجعل الاتفاق باطلا ويتيح نشر الاتفاق والوثائق المرتبطة به.

وقال أفيناتي إن ست نساء تواصلن مع مؤسسته القانونية للحديث عن علاقاتهن مع ترمب. وأضاف أن النساء كانت لديهن "قصصا مشابهة بشكل مذهل لقصة موكلتي". وأضاف "ما زلنا بصدد التحقق من هذه المزاعم".

وفي وقت سابق أبلغ أفيناتي شبكتي "سي.إن.بي.سي" و "سي.إن.إن" إن اثنين على الأقل من النساء وقعن اتفاقات سرية.