شاهد: 3 أطنان من الذهب تسقط من طائرة روسية

تسبب عطل في أحد أبواب طائرة شحن روسية تحمل معادن ثمينة في سقوط ما يقرب من ثلاثة أطنان من الذهب على مدرج المطار لدى إقلاع الطائرة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وبثت وسائل إعلام روسية مقاطع مصورة لقطع كبيرة من الذهب متناثرة على مدرج مطار بمدينة ياكوتسك أقصى شرق روسيا، وفقا لوكالة تاس الروسية (الخميس).

وتظهر المقاطع المصورة أشخاصا يجمعون قطع الذهب ومعاد ثمينة من مدرج المطار، بينما يبحث بعضهم عن الذهب في الجليد المتراكم في مناطق من المدرج.

وبلغ وزن القطع التي سقطت من الطائرة 2721 كيلوغرام من الذهب والمعادن الثمينة.

وقالت وكالة تاس إن السلطات فتحت تحقيقا في أسباب سقوط جزء من الحمولة.

ونقلت وكالة تاس عن بيان للجنة التحقيق أن الطائرة، وهي من طراز أنتونوف آن-12، وتابعة لشركة نيمبوس للطيران، كنت متجهة إلى كراسنويارسك، وعلى متنها نحو تسعة أطنان من الذهب والمعادن الثمينة.

وكشف التحقيقات أن عطلا في مقبض باب الطائرة تسبب في خلعه وسقوط جزء كبير من الشحنة لدى إقلاعها.

ونقلت وكالة تاس عن مسؤولين بوزارة الداخلية الروسية قولهم إنهم استعادوا 172 قطعة من الذهب تزن نحو ثلاثة أطنان.