البث الحي
منوعات|روسيا

شاهد: 3 أطنان من الذهب تسقط من طائرة روسية

16/3/2018

تسبب عطل في أحد أبواب طائرة شحن روسية تحمل معادن ثمينة في سقوط ما يقرب من ثلاثة أطنان من الذهب على مدرج المطار لدى إقلاع الطائرة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وبثت وسائل إعلام روسية مقاطع مصورة لقطع كبيرة من الذهب متناثرة على مدرج مطار بمدينة ياكوتسك أقصى شرق روسيا، وفقا لوكالة تاس الروسية (الخميس).

وتظهر المقاطع المصورة أشخاصا يجمعون قطع الذهب ومعاد ثمينة من مدرج المطار، بينما يبحث بعضهم عن الذهب في الجليد المتراكم في مناطق من المدرج.

وبلغ وزن القطع التي سقطت من الطائرة 2721 كيلوغرام من الذهب والمعادن الثمينة.

وقالت وكالة تاس إن السلطات فتحت تحقيقا في أسباب سقوط جزء من الحمولة.

ونقلت وكالة تاس عن بيان للجنة التحقيق أن الطائرة، وهي من طراز أنتونوف آن-12، وتابعة لشركة نيمبوس للطيران، كنت متجهة إلى كراسنويارسك، وعلى متنها نحو تسعة أطنان من الذهب والمعادن الثمينة.

وكشف التحقيقات أن عطلا في مقبض باب الطائرة تسبب في خلعه وسقوط جزء كبير من الشحنة لدى إقلاعها.

ونقلت وكالة تاس عن مسؤولين بوزارة الداخلية الروسية قولهم إنهم استعادوا 172 قطعة من الذهب تزن نحو ثلاثة أطنان.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)