شاهد: مقتل 6 على الأقل في انهيار جسر للمشاة في فلوريدا

قال بيل نيلسون عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريدا إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا عندما انهار جسر شيد حديثا للمشاة على طريق سريع بالقرب من إحدى الجامعات في جنوب الولاية.

وأظهرت لقطات أفراد من خدمات الطوارئ وهم يفتشون عن ناجين وسط ركام من الخرسانة والمعدن سقط من الجسر المنهار وسحق سيارات في أحد أكثر الطرق ازدحاما في جنوب فلوريدا.

وقال كارلوس جيمينيز رئس بلدية مقاطعة ميامي دايد إن ستة مصابين على الأقل نقلوا من الموقع بينما حوصرت ثماني مركبات تحت حطام الجسر.

وتم تركيب الجسر، الذي يربط الجامعة بمدينة "سويتووتر"، السبت الماضي خلال ست ساعات على طريق سريع يضم ثماني حارات. وكان طول الجسر يبلغ 53 مترا ووزنه 950 طنا.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب على علم بالحادثة.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل على تويتر إنه سيرسل فريقا للتحقيق في انهيار الجسر.