شاهد: البرق يصبغ سماء كاليفورنيا باللون البنفسجي

أظهر مقطع فيديو التقطته أحد الهواة صورة رائعة لسماء ولاية كاليفورنيا الأمريكية وقد تحولت إلى اللون البنفسجي نتيجة للبرق الذي كان يلمع في السماء.

والتقطت السيدة المقطع خلال هطول الأمطار والبرد وسط أصوات الرعد وأنوار البرق الذي كان ينير السماء، وقام أحد أصدقائها بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من هطول الأمطار بشدة، إلا أنها تعد أقل من المتوسط الذي سقط على أجزاء أخرى من الولاية.

وقالت إدارة الأرصاد الوطنية إن الأجواء مهيأة لسقوط مزيد من الأمطار ومن المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار إلى يوم السبت.