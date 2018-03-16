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شاهد: أغلى قطعة شوكولاتة في العالم

16/3/2018

عرض أحد صناع الشوكولاتة في مدينة أوبيدوس شمال العاصمة البرتغالية لشبونة أغلى قطعة شوكولاتة في العالم ضمن معرض للشوكولاتة يقام في المدينة.

ويزيد ثمن القطعة، المغطاة بالذهب الصالح للأكل، عن أكثر من 7700 يورو، أي نحو 9500 دولار، وهي محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.

ووضعت القطعة، وهي واحدة من مجموعة من ألف قطعة شوكولاتة، تحت حراسة رجلي أمن.

وقال صانع الشوكولاتة البرتغالي دانيل غوميز إن القطعة التي تبدو مثل الألماسة حصلت على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة في العالم.

ووضعت قطعة الشوكولاتة في صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.

المصدر : رويترز
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