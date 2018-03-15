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وزارة النقل الأمريكية تحقق في نفوق جرو على طائرة ليونايتد إيرلاينز

15/3/2018

قالت وزارة النقل الأمريكية إنها تحقق في الملابسات التي أدت لنفوق جرو خلال إحدى رحلات شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية (الأربعاء).

ونفق الجرو بعدما أجبر أحد مضيفي الطائرة صاحبة الحيوان الأليف على وضعه في صندوق الأمتعة في أعلى مقصورة الطائرة.

وكتب السناتور جون كنيدي على موقع تويتر أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون اليوم الخميس يحظر على شركات الطيران وضع الحيوانات في صندوق الأمتعة.

كان كنيدي أرسل خطابا إلى سكوت كيربي رئيس شركة يونايتد إيرلاينز يطلب معلومات عن العدد الكبير من الحيوانات التي تنفق على رحلاتها.

وأضاف في خطابه أن "نمط نفوق وإصابة الحيوانات ليس هناك ما يبرره".

وأشار إلى أرقام صدرت عن وزارة النقل تشير إلى أن من بين 24 حيوانا نفقت على طائرات شركات أمريكية كان هناك 18 في رحلات ليونايتد إيرلاينز.

جاء ذلك بعد أن أصر المضيف على أن تضع كاتالينا روبيلدو حيوانها الأليف الذي كان في حقيبة مخصصة لحمل الحيوانات في صندوق الأمتعة بأعلى المقصورة في الرحلة التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة من هيوتسون إلى نيويورك يوم الاثنين.

وقال متحدث باسم وزارة النقل (الأربعاء) إن الوزارة "تدرس الملابسات المحيطة بنفوق حيوان أليف مؤخرا على متن رحلة ليونايتد إيرلاينز".

وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية جريج مارتن إن الإدارة تدرس الواقعة و"ستراجع التحقيق الذي أجرته الشركة".

وقالت يونايتد إيرلاينز إنه على الرغم من أن صاحبة الجرو أبلغت المضيف بأن هناك كلبا في الحقيبة فإن المضيف إما لم يسمع أو لم يفهم أن هناك حيوانا أليفا بها و"لم يضع الكلب في صندوق الأمتعة بأعلى مقصورة الطائرة وهو يعلم ذلك".

وذكرت الشركة أنها انتهت من التحقيق في الأمر.

وتعرضت يونايتد إيرلاينز، وهي من أكبر ثلاث شركات طيران في الولايات المتحدة، لانتقادات واسعة العام الماضي بسبب سلسلة من الحوادث على متن طائراتها، من بينها وفاة أرنب عملاق على متن إحدى رحلات الشركة، وقيام رجال الأمن بسحل أحد الركاب على رحلة أخرى للشركة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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