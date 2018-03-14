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وفاة عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ عن 76 عاما

عالم الفيزياء البريطاني الراحل، ستيفن هوكينغ
عالم الفيزياء البريطاني الراحل، ستيفن هوكينغ
14/3/2018

توفي، الأربعاء، عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن 76 عامًا، بحسب ما أعلنت عائلته.

وقالت الأسرة إن هوكينغ توفي بسلام أثناء نومه بمنزله في كامبريدج.

وفي بيان نشرته وكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانية، قال أبناء الراحل الثلاثة وهم لوسي وروبرت وتيم "نشعر بحزن عميق لأن والدنا الحبيب توفي اليوم (…) لقد كان عالمًا عظيمًا ورجلًا استثنائيًا سيعيش عمله وإرثه لسنوات طويلة".

وأضافوا "شجاعته ومثابرته مع تألقه وروح الدعابة ألهمت الأشخاص في جميع أنحاء العالم".

وكان هوكينغ يعاني من التصلب الجانبي الضموري وهو مرض عصبي انتكاسي يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص البالغ وقد تسبب له بالشلل وجعله لا يستطيع التكلم إلا بواسطة جهاز كمبيوتر بصوت اصطناعي تحول إلى سمة مميزة له.

ولم تمنع هذه الاعاقة هوكينغ من أن يصبح أحد أعظم العلماء المعاصرين ويتحدى التوقعات التي لم تكن تمنحه سوى بضع سنوات من الحياة بعد إصابته بالمرض العضال.

وولد هوكينغ في أوكسفورد في 8 يناير/كانون الثاني 1942 بعد 300 عام بالتمام والكمال على وفاة العالم الشهير غاليليو.

المصدر : مواقع فرنسية + وكالة الأنباء الألمانية
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