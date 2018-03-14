نفوق كلب في رحلة ليونايتد إيرلاينز الأمريكية بعد وضعه في صندوق الأمتعة

نفق كلب صغير خلال رحلة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية للطيران بعد أن أجبرت مضيفة صاحبة الحيوان الأليف على وضعه في صندوق الأمتعة في أعلى مقصورة الطائرة.

وقالت شركة الطيران أمس الثلاثاء إنها تتحمل المسؤولية كاملة عما حدث.

وكانت الرحلة متجهة من هيوستون إلى نيويورك يوم الاثنين عندما تعرضت امرأة معها أطفال وكلب صغير لضغوط من مضيفة على الطائرة لوضع كلبها في صندوق الأمتعة العلوي خلال الرحلة التي تستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وكانت كاتالينا كاستانو، مالكة الكلب، تسافر مع ابنتها/11 عاما/ ورضيعها/شهران/، بينما كانت تحمل كلبها "كوكيتو"/10 أشهر/ من نوع "فرنش بولدوغ" في حقيبة قياسية لحمل الحيوانات ووضعته في أول الرحلة تحت المقعد أمامها.

وقالت راكبة أخرى تدعى ماجي جريمنجر إن المرأة أرادت إبقاء الكلب، الذي كان في حقيبة صغيرة لحمل الحيوانات، أسفل مقعدها لكن المضيفة أصرت على وضعه بالأعلى.

وأضافت جريمنجر في سلسلة تغريدات مرفقة بصور المرأة وأطفالها "في نهاية الرحلة وجدت المرأة كلبها وقد نفق. جلست على الأرض تبكي في ممر الطائرة وشعر كل الركاب المحيطون بها بالصدمة".

ووصفت يونايتد إيرلاينز ما حدث بأنه "حادث مأساوي كان يجب ألا يحدث أبدا، لأن الحيوانات الأليفة يجب ألا توضع مطلقا في الصندوق العلوي".

وقالت المتحدثة باسم الشركة ماجي شميرين إن الشركة تحقق في الحادث وإن الأسرة استعادت قيمة تذاكر الطائرة بما في ذلك رسوم الحقيبة المخصصة للحيوانات الأليفة وقيمتها 125 دولارا.

وهذه ليست أول مرة تخضع يونايتد إيرلاينز فيها للتدقيق بسبب معاملة الحيوانات. ففي العام الماضي قاضى مالكو أرنب عملاق الشركة بعد نفوقه خلال واحدة من رحلاتها.

كما يفيد تقرير لوزارة النقل أن رحلات يونايتد إيرلاينز شهدت أكبر عدد من حالات نفوق الحيوانات في 2017 مقارنة بباقي شركات الطيران الأمريكية، حيث نفق 18 حيوانا وأصيب 13 في رحلات على متنها.