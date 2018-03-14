فرنسا تقاضي "غوغل" و "أبل"

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، اليوم الأربعاء، اعتزامه مقاضاة كل من شركتي "غوغل" و"آبل" أمام المحاكم التجارية في بلاده، متهما كلتاهما بفرض شروط غير عادلة على مطوري التطبيقات.

وقال "برونو لومير" وزير الاقتصاد إن المطورين، الذين يرغبون في بيع تطبيقاتهم عبر "غوغل" أو "آبل"، يضطرون لدفع رسوم للشركتين، اللتين تجمعان البيانات وتمتلكان حق تغيير شروط التعاقد من جانب واحد.

وقال "لومير"، في تصريحات لإذاعة "آر.تي.إل"، إن "هذه الأمور غير مقبولة .. لذلك سوف أقاضي آبل وغوغل أمام محكمة باريس التجارية بتهمة ارتكاب ممارسات تجارية متعسفة"، مشيرا إلى أن الشركتين يمكن أن تتعرضان لعقوبات بملايين اليوروهات.

كما أشار الوزير إلى أن فرنسا ستواصل التحرك على المستوى الأوربي بهدف تنسيق عملية فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى متعددة الجنسيات.

وتابع أن باريس تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المعاملة الضريبية بنهاية العام الحالي، بحيث يمكن أن تدخل حيز التطبيق عام 2019.

وتصطدم التحركات الفرنسية بمعارضة أيرلندا التي تستضيف المقر الأوربي لرئاسة شركة آبل، ودول أصغر أخرى عضو في الاتحاد الأوربي ويوجد فيها مقار للعديد من شركات التكنولوجيا العالمية.