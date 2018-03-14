شاهد: في مؤتمر صحفي بالصين.. سؤال فنظرة فامتعاض واستهجان

استحوذت لقطات لمراسلة تلفزيونية وهي ترمق زميلة لها بنظرات استهجان من قمة رأسها حتى أخمص قدميها أثناء توجيهها سؤالا في مؤتمر صحفي عن اهتمام مواقع التواصل قبل أن يتدخل مقص الرقيب.

وظهرت الواقعة خلال بث تلفزيوني حي للمؤتمر الصحفي على هامش الجلسة السنوية للبرلمان الصيني حيث يجيب مسؤولون كبار على أسئلة من وسائل إعلام أغلبها محلية.

ويبدو أن ليانغ شيانغ يي المراسلة التلفزيونية لموقع يي تساي لأخبار المال لم تستطع أن تتحمل استرسال زميلتها في سؤال عن إدارة أصول الدولة.

كانت ليانغ تقف بجوار زميلتها تشانغ هوي جون فرمقتها بنظرة من أعلى لأسفل ثم ولت وجهها بعيدا وبدا عليها الاستهجان والامتعاض.

وتعمل تشانغ مع قناة (أمريكان مالتيميديا تليفيجن يو.إس.إيه) ومقرها لوس أنجليس وذلك وفقا لموقع القناة التي كانت مرتبطة من قبل بالتلفزيون المركزي الصيني.

وشاهد ملايين في أنحاء الصين ما حدث عبر شاشات التلفزيون وسرعان ما انتشر المقطع في فيديوهات ومنشورات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تخضع لقيود مشددة في الصين قبل حذف الكثير من المنشورات.

واعتبر كثيرون نظرات ليانغ هي الأكثر تشويقا في الجلسة السنوية للبرلمان والتي تعد الأهم منذ سنوات إذ أيد خلالها البرلمان رفع القيود عن فترات الرئاسة مما يمهد الطريق أمام بقاء الرئيس شي جين بينغ في المنصب لأجل غير مسمى.

وأشادت بعض التعليقات على وسائل التواصل بعفوية ليانغ في تعبيرها عن الإحباط.

وقال أحد المعلقين على موقع ويبو "أحسنت ِ. صحفية تأتي إلى قاعة الشعب الكبرى وهي ترتجل".

وقال مسؤول في موقع يي تساي غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام إن الموقع سحب ليانغ مؤقتا من فريق القناة المسؤول عن تغطية أنشطة البرلمان.

ولم يتسن الاتصال بأي من الصحفيتين للحصول على تعقيب.