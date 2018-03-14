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شاهد: جولة في مسقط رأس نجم كرة القدم المصري محمد صلاح

14/3/2018

زارت وكالة "أس أن تي في" مسقط رأس نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، في قرية نجريج بمحافظة الغربية، وحاورت أهل القرية الفخورين بابنهم الذي أصبح من أفضل المهاجمين في العالم.

والزائر لقرية نجريج يدرك للفور مدى فخر الأهالي بأشهر أبنائهم، محمد صلاح.

كما تجد صور مهاجم المنتخب المصري وليفربول في كل مكان واسمه على ألسنة الكبير والصغير بمجرد أن تبدي اهتمامًا بالسؤال عنه.

صلاح ولد وترعرع في هذه القرية المصرية النائية الجميلة بطبيعتها وطبيعة أهلها وهي الطبيعة التي لم يتخل عنها محمد ولم تتخل عنه.

فما يزال ابن القرية الطيب المتواضع رغم بلوغه قمة الشهرة وهو دون شك من أشهر لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي تتهافت عليه الأندية مهما كان تاريخها وسلطتها لكن ليفربول هو ما استقر عليه اختيار صلاح إلى حين.

ماهر أنور شتيه عمدة القرية، وحلّاقها أحمد راضي، ومالك مقهاها محمد ناجي، والطفل محمد الجزار (15 عامًا) عاشق الرسم، وأيمن ماهر سائق عربة التوك توك وغيرهم كثيرون جميعهم معجبون إعجابًا كبيرًا وفخورون فخرًا عظيمًا بالرجل الذي وضع اسم قريتهم على الخريطة العالمية.

وما يزال صلاح رغم شهرته وماله يحن إلى أيام الصبا يزور نجريج كل ما سنحت الفرصة وهي قليلة ويجلس على المقهى الشعبي الذي يجتمع فيه أبناء القرية لمتابعة مباريات معشوقهم كل نهاية أسبوع وفي منتصفه مع مباريات دوري أبطال أوربا.

وسيجتمعون فيه خلال الصيف لمتابعة ما سيفعله صلاح مع الفراعنة في روسيا وحلمهم أن يكون في قمة عطائه كما هو الآن مع ليفربول .

صلاح البالغ من العمر (25 سنة)، سجل حتى الآن هذا الموسم 33 هدفًا في جميع المسابقات منها 26 هدفًا في الدوري الممتاز وما أدراك ما الدوري الممتاز، تسجيل هدف فيه للبعض إنجاء في حد ذاته.

المصدر : أسوشيتد برس
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