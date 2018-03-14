شاهد: تعرف على أسعد دول العالم

تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم وفقا لاستطلاع أُعلنت نتائجه اليوم في حين جاءت بوروندي في ذيل القائمة بينما تراجعت الولايات المتحدة رغم ازدياد ثرائها.

وصنف تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لهذا العام 156 دولة وفقا للدرجات التي سجلتها عند تقييم عدد من المعايير من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية وغياب الفساد.

وتقدمت فنلندا من المرتبة الخامسة العام الماضي لتحل محل النرويج في المرتبة الأولى. وشملت قائمة الدول العشر الأكثر سعادة في العالم في عام 2018 فنلندا والنرويج والدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد واستراليا.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة 18 متراجعة عن المرتبة 14 العام الماضي. وجاءت بريطانيا في المرتبة 19 تليها الإمارات في المرتبة 20.