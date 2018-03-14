شاهد: استوديو خاص لتصوير الحيوانات الأليفة في أوكرانيا

افتتحت المصورة الأوكرانية ناتاليا كوزنيتسوفا استوديو لتصوير الحيوانات في مدينة لفيف بغرب البلاد مستغلة براعتها في التقاط صور رائعة للحيوانات الأليفة.

ورغم أن الاستوديو الذي يطلق عليه "آرت بت" بدأ نشاطه قبل ستة أشهر فقط إلا أنه لاقى شعبية بين محبي الحيوانات الأليفة حتى باتت ناتاليا تتلقى ما لا يقل عن 30 طلبا للتصوير كل شهر.

ونظرا لأنها نزحت من منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها انفصاليون في شرق البلاد، حيث أودى الصراع بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص في أربع سنوات، حصلت ناتاليا من سفارة ليتوانيا على منحة ألف يورو لتبدأ بها مشروعها.

وتقول ناتاليا إن العمل مع الحيوانات الأليفة ليس سهلا إذ تحتاج أسلوب تعامل خاص لأنها تخشى وميض الكاميرا والأجواء شبه المظلمة.

والمساعدة الرئيسية لناتاليا هي ابنتها فالنتينا (13 عاما) التي تجيد لفت انتباه الحيوانات ليس فقط من خلال استخدام لعب مختلفة وإنما من خلال تقليد نباح الكلاب أيضا.