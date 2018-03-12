وفاة أسطورة الكوميديا البريطاني كين دود بعد يومين من زواجه

توفي الممثل الكوميدي البريطاني كين دود، عن عمر ناهز 90 عاما، في منزله بليفربول، بعد يومين من زواجه من شريكة حياته البالغة من العمر 40 عاما.

وكان أسطورة الكوميديا، الحاصل على لقب سير، قد غادر المستشفى في أواخر فبراير/شباط الماضي، بعد تلقيه العلاج لمدة ستة أسابيع إثر إصابته بعدوى في الصدر.

وتزوج دود من شريكة حياته، آن جونز، يوم الجمعة الماضي ثم توفي أمس الأحد، حسبما قاله اليوم (الاثنين) المتحدث الإعلامي باسمه، روبرت هولمز، لوكالة أنباء "برس أسوسيشن".

وكان الممثل الكوميدي يخطط لتقديم عرض في مدينة بولتون بشمال إنجلترا في وقت لاحق من الشهر الجاري، إلا أن العرض تم إلغاؤه بسبب مرضه.

وكانت أخر مرة قدم فيها عرضا في 28 من ديسمبر/كانون أول الماضي في إيكو أرينا بليفربول.