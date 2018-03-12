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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: لقطات طريفة للص غبي يكافح لسرقة آلة حلوى

12/3/2018

أفرج مأوي للحيوانات في كاليفورنيا عن فيديو التقطته كاميرا مراقبة، للص غبي يكافح لسرقة آلة حلوى الـ"غومبول" من المكان، وذلك في محاولة للوصول إلى المشتبه به.

ويظهر الفيديو لقطات حين دخل المشتبه به للمكان من خلال باب صغير مخصص للكلاب في مأوى فرونت ستريت للحيوانات في ساكرامنتو، وواجه صعوبة بالغة في القيام بالسرقة.

وكتب ملجأ الحيوانات على صفحته بموقع فيسبوك أن المشتبه به كان ذا تفكير مكاني ضعيف للغاية ولا يدرك أن الآلة أكبر من فتحة النافذة.

وبعد عدة محاولات فاشلة، أخذ الرجل الآلة في نهاية المطاف بعد أن دمرت جزئيًا، إلى الخارج وألقى بها من فوق سياج من الأسلاك الشائكة.

وعلق ملجأ الحيوانات بأنه "ربما تشعر بالسوء تجاهه حتى تتذكر أنه سرق ذلك من مأوى للحيوانات".

وأشار الملجأ أيضًا إلى وجود صندوق تبرعات مليء بالمال موجود على الجانب الآخر من المكان الذي تقف فيه آلة الغومبول، والتي لم يمسها الرجل.

والغومبول هي لعبة حلوى عبارة عن كرات من العلكة مطلية بالسكاكر الملونة.

المصدر : أسوشيتد برس
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