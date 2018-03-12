البث الحي
منوعات|الأردن

شاهد: صيدلانية أردنية تُبدع أعمالا فنية من أقراص الدواء

12/3/2018

استلهمت صيدلية أردنية الإبداع الفني من أقراص الدواء منتهية الصلاحية لتصنع منها تحفا فنية.

بدأت الفكرة عندما أراد مريض أن يستفسر عن كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية عنده فذهب إلى صيدلانية في العاصمة الأردنية عمان تدعى أشجان الناعوري، وبدلا من التخلص من الحبوب ألهمت الخطوة الصيدلانية إبداع لوحات فنية من أقراص العلاج منتهية الصلاحية.

وعندما استخدمت أشجان أقراص الدواء لتغطي بها زجاجا مكسورا لديها في الصيدلية كانت النتيجة لوحة فنية على شكل زهرة فريدة من نوعها وفي غاية الجمال.

ومنذ ذلك الحين تستغل أشجان موهبتها في محاولة نشر الوعي بشأن الأدوية منتهية الصلاحية.

وتوضح أشجان أنها تريد التأكد من أن العائلات تتخلص بشكل ملائم من أقراص الدواء منتهية الصلاحية نظرا للخطورة الكبيرة التي تمثلها لاسيما على الأطفال.

وصممت أشجان معطف طبيب من أقراص مسكنات الألم بيضاء اللون ومحاقن أنسولين للفت أنظار الأطباء والصيادلة بشأن أهمية ارتدائه أثناء التعامل مع الكيماويات.

ويُظهر عمل فني آخر لأشجان مسدسا ورصاصة تُطلق منه على زهرة قالت الصيدلانية إنها شعرت بأنها مُضطرة لرسمه بعد ارتفاع عدد القتلى بسبب إطلاق النار احتفالا في حفلات الزفاف، وتطلق على هذه المبادرة (لا تطلقوا الرصاص).

وتشير أشجان إلى أنها لا تعتزم بيع أعمالها الفنية التي تستخدمها كوسائل في حملة تنظمها بشأن قضايا تشعر بها بقوة.

وذكر تقرير حكومي صدر في 2015 أن صناعة الأدوية واحدة من أكبر الصناعات في الأردن وأنها تحتل المركز الثاني في القطاعات الموجهة للتصدير.

وأضاف التقرير أن هدر الأدوية وعدم وجود إدارة جيدة لمخزونها من أكبر التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)