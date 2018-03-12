شاهد: صالون حلاقة بالقاهرة يحول رؤوس الزبائن للوحات فنية

في صالون حلاقة يمتلكه عمرو وأحمد بالقاهرة، يضع الحلاق عمرو جمال لمساته الأخيرة في هذه اللوحة، إنها صورة لنجم كرة القدم المصري ولاعب جناح اليمين في نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

جابت شهرة المهاجم المصري الآفاق بسرعة منذ أحرز خمسة أهداف من إجمالي سبعة ضمنت لمصر التأهل لكأس العالم عام 2018.

ومنذ ذلك الحين، أصبح صلاح نموذجًا يحتذي به عدد كبير من الشباب المصري، لدرجة أنهم قد يدفعون لحلاق كي يرسم صورته على رؤوسهم بالمقص.

بدأ عمرو جمال (28 عامًا) رسم الصور بمقصه على رؤوس زبائنه عام 2016، لتجد فكرته صدى إيجابيًا لدى الزبائن.

ويتوافد زبائن جدد من أنحاء المدينة ليرسم لهم الحلاق الشاب بمقصه صورة على رؤوسهم من الخلف، والتي يقول إنها تبقى نحو أسبوعين قبل أن ينمو الشعر.

ويتصفح الشاب صورًا أخرى عبر الإنترنت لنجوم البوب أو غيرهم، ويساعد الزبائن في الاختيار.

وأحيانا ما يكون رأس الزبون غير ملائم لرسم أو صورة ما وساعتها يقترح عمرو على الزبون صورة أخرى أكثر ملاءمة.

بعدها يشرع في العمل، في البداية يقص شعر الزبائن حسب ذوقه هو ثم يبدأ في تحديد اللوحة التي يرسمها بقلم في البداية ثم يحلق عمرو الأطراف بموسي، بعدها يحلق ما يحيط بالصورة بماكينة حلاقة كهربية.

الفكرة بدأت خارج مصر، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويفاخر عمرو بأنه كان أحد أول من أدخل هذا الأسلوب لمصر.

ورسم عمرو بأدواته صورًا لمطربين وفنانين مشاهير، وكذا لنجوم رياضة مثل محمد صلاح، وأحيانًا يرسم صورة أعجبت الزبون ويريدها على رأسه.

والزبائن الجدد يتوافدون على عمرو، بعد أن عرفه عدد كبير منهم من خلال أصدقائهم، وهو فخور بتلك الشهرة التي بناها لنفسه كحلاق يجتذب زبائن من كافة محافظات مصر.