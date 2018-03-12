شاهد: سفينة تبحر فوق اليابسة بتركيا!

استيقظ السكان المحليون في منطقة أورهان غازي بمدينة بورصة التركية على مشهد لم يعتادوا على رؤيته سوى في كتب وأفلام الخيال العلمي.

إنها باخرة تتحرك فوق اليابسة إلى جانب السيارات وعربات النقل وعلى الطريق السريع المتجه إلى مدينة إسطنبول، وسط إجراءات أمنية ومرورية مكثفة.

لكن السبب سريعا ما عُرف؛ فمالكو الباخرة "أق شمس الدين" اضطروا إلى نقلها عبر الطرق البرية من مكانها في بحيرة "إزنيك" شمال غربي البلاد، إلى خليج "غمليك" على بحر مرمرة، نظرًا لعدم وجود ممر مائي يربط بينهما.

قلة الإقبال على استخدام الباخرة في بحيرة إزنيك أجبر مالكيها على القيام بهذه الرحلة البرية التي أحيطت بمخاطر عديدة، واستمرت 10 ساعات؛ من أجل بيعها إلى شركة سياحية تعمل في منتجعات موغلا الشهيرة.

وتزن الباخرة 50 طنا، وتستوعب 155 راكبًا، وعرضها 7 أمتار ونصف المثر، فيما يبلغ طولها 30 مترًا، وشارك في رحلة نقلها 50 شخصًا.

ورغم التدابير المرورية، تسببت رحلة السفينة فوق اليابسة في قطع عدد من الكابلات الكهربائية، وتدمير لوحات مرورية عديدة.

وقال محمد أيدن، المسؤول عن عملية نقل الباخرة، إن أق شمس الدين هي أكبر سفينة يتم نقلها برا من مكان لآخر في تركيا.