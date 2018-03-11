شاهد: سعوديون يستمتعون بعرض للرقص ويرغبون في المزيد

قدمت فرقة أيرلندية شهيرة عرضا للرقص النقري في السعودية للمرة الأولى.

واستمتع جمهور الحاضرين بعرض (سبيرت أوف ذا دانس) الذي أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصفق الجمهور وهم من خلفيات ثقافية مختلفة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس الأول (الجمعة) مبدين سعادتهم بالعرض.

وتقول المجموعة الحائزة على جوائز إنها قدمت عروضها أمام 30 مليون مشاهد في 20 دولة.

والعرض الأيرلندي من بين آلاف الأنشطة والمناسبات التي خططت لها السلطات السعودية على مدار العام 2018، إذ تتطلع المملكة إلى تغيير صورتها المحافظة في محاولة لإبقاء الأموال التي تُنفق على السياحية في الداخل واجتذاب الناس لزيارة المملكة.

وتهدف (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) إلى زيادة إنفاق الأسر على الأنشطة الثقافية والترفيهية داخل المملكة من 2.9 في المئة إلى 6 في المئة بحلول عام 2030.

وتنتقل مجموعة الرقص إلى مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر لتقديم عروض يومي 15 و 16 من مارس آذار.