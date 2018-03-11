البث الحي
منوعات|السعودية

شاهد: سعوديون يستمتعون بعرض للرقص ويرغبون في المزيد

11/3/2018

قدمت فرقة أيرلندية شهيرة عرضا للرقص النقري في السعودية للمرة الأولى.

واستمتع جمهور الحاضرين بعرض (سبيرت أوف ذا دانس) الذي أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصفق الجمهور وهم من خلفيات ثقافية مختلفة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس الأول (الجمعة) مبدين سعادتهم بالعرض.

وتقول المجموعة الحائزة على جوائز إنها قدمت عروضها أمام 30 مليون مشاهد في 20 دولة.

والعرض الأيرلندي من بين آلاف الأنشطة والمناسبات التي خططت لها السلطات السعودية على مدار العام 2018، إذ تتطلع المملكة إلى تغيير صورتها المحافظة في محاولة لإبقاء الأموال التي تُنفق على السياحية في الداخل واجتذاب الناس لزيارة المملكة.

وتهدف (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) إلى زيادة إنفاق الأسر على الأنشطة الثقافية والترفيهية داخل المملكة من 2.9 في المئة إلى 6 في المئة بحلول عام 2030.

وتنتقل مجموعة الرقص إلى مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر لتقديم عروض يومي 15 و 16 من مارس آذار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)