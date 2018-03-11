تويتر يدرس منح العلامة الزرقاء للجميع

قال جاك دورسي، المدير التنفيذي لموقع تويتر، إن شركته تدرس منح علامة توثيق الحساب الزرقاء لجميع مستخدمي الموقع، بدلا من اقتصاره على أشخاص بعينهم كما هو حادث الآن.

وجاءت تصريحات دورسي خلال فعالية عبر خدمة بيرسكوب للبث المباشر شارك فيها (الخميس)، والتي ناقش فيها جهود شركته لتعزيز النقاش المدني على منصة تويتر.

وأوضح دورسي أن تويتر يدرس "إتاحة التوثيق للجميع" اعتمادا على إثبات هوية المستخدم، كما ألمح إلى أن هذه العملية قد تتم قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بهدف التحقق من هويات المرشحين.

وعلامة التوثيق هي علامة (√) زرقاء توضع بجوار اسم مستخدم تويتر، بهدف التأكيد على أن الحساب حقيقي وليس مزيفا وأن مستخدم الحساب شخص حقيقي لا يستخدم اسما مستعارا.

وتستخدم هذه الميزة على نطاق واسع من جانب الشخصيات العامة ومشاهير الفن والمنظمات العامة، وتكون مفيدة في التفرقة بين الحسابات الحقيقية وأي حسابات أخرى مزيفة للشخص أو للمنظمة.

وتعرض موقع تويتر لانتقادات حادة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي بعدما قام بتوثيق حساب أحد منظمي مظاهرات لجماعات من البيض المتطرفين والنازيين الجدد في ولاية فرجينيا الأمريكية، وقد شهدت المظاهرات أعمال عنف أسفرت عن مقتل شخص.

وأعلن تويتر عقب الأحداث أن العلامة الزرقاء هي مجرد توثيق لهوية الشخص، وليست دعما أو تأييدا لما يقوله، كما يعتقد البعض.