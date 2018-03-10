شاهد: لاجئون يحولون "مأساة اللجوء" إلى مسرحية كوميدية

صٌعق لاجئون يتم إبلاغهم بأن يعودوا إلى إيطاليا بعد وصولهم للتو إلى فرنسا، وهم يتلقون إعانات هزيلة بطريقة مهينة، ويحاولون التفاوض مع الشرطة البريطانية للبقاء في المعسكر.

المشهد الكوميدي الهزلي، في مسرحية "بوردرلاين" التي تعرض في لندن وتتناول يوميات اللاجئين، هو مشهد واقعي ويكاد يكون متطابقا في كل حيثيات اللجوء، وجاء من الحياة الواقعية، والفرقة المؤدية للمسرحية، مؤلفة من ممثلين أوربيين ولاجئين كانوا في مخيم" كاليه" الذي يعرف باسم "الغابة" والذي تم تفكيكه في 2016.

والمسرحية هزلية، والممثلون المهاجرون يستخدمون السخرية للتعبير عن المعاناة التي صادفوها في رحلة اللجوء، وعادت المسرحية للعرض في لندن بعد عروض في أماكن أخرى العام الماضي.

وفي حين تسخر المسرحية أحيانا من المواقف السخيفة التي يجد اللاجئون أنفسهم فيها، هناك بالطبع نقطة جدية بشأن محنتهم التي رافقت رحلة اللجوء.

وحققت المخرجة "صوفي بيس" مسرحيتها، بعد أن ذهبت إلى مخيم كاليه في 2015 للتطوع وقامت بعمل ورش هناك، وتقول عن ذلك "أستطيع أن أرى أصدقائي حولي، العائلة كانت خائفة علي".

وتوضح، أن صورة اللاجئين التي تقدمها الصحافة وكلها سلبية جدا وتولد الخوف، وتقول بأن هذا بالقطع ليس ما وجدته في مخيم الغابة، وتضيف" في الواقع التقيت مع أشخاص يتمتعون بالمرونة."

ونصف الفرقة المؤلفة من 25 شخصا من اللاجئين وطالبي اللجوء من سوريا والسودان وفلسطين وأفغانستان وأماكن أخرى، والنصف الآخر من بلدان أوربية بينها إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى مجموعة من 12 ممثلا يتبادلون الأدوار.

وكانت المجموعة قد عادت للتو من عرض المسرحية في كيرالا بالهند وفي الدنمارك، ويخططون أيضا لعرض المسرحة في أوكسفورد وبريتون في بريطانيا وفي سويسرا.

وتقول بيس أيضا إن الفرقة تريد عمل مسرحية ثانية حول المشاكل التي تواجه اللاجئين بعد أن يحصلوا على اللجوء في بريطانيا.