شاهد: حذاء يصوّر مسيرة حياة ميسي

اكتسبت فنانة شابة من باراغواي شهرة واسعة بعد أن أهدت ليونيل ميسي حذاء رياضيا رسمت على جوانبه لمحات من مسيرة نجم برشلونة الأرجنتيني الكروية وصورا من حياته الشخصية.

الفنانة ليليان كانتيرو أرسلت الحذاء من أمريكا الجنوبية مع أحد أصدقائها الذي سلم الهدية المشفوعة بخطاب لميسي في ملعب "كامب نو" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أصيبت كانتيرو بالدهشة عندما رأت صورة لميسي مبتسما وهو يحمل الحذاء في يده.

ورسمت الفنانة الشابة علم الأرجنتين الأزرق وعبارة من السلام الوطني الأرجنتيني وصورًا لميسي عندما كان يلعب في بلاده، وأخرى مع جدته وزوجته وأطفاله.

ومنذ انتشار الخبر تلقت كانتيرو طلبات من عدة لاعبين حول العالم يطلبون منها تلوين أحذية خاصة بهم.