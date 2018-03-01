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شاهد: حذاء يصوّر مسيرة حياة ميسي

1/3/2018

اكتسبت فنانة شابة من باراغواي شهرة واسعة بعد أن أهدت ليونيل ميسي حذاء رياضيا رسمت على جوانبه لمحات من مسيرة نجم برشلونة الأرجنتيني الكروية وصورا من حياته الشخصية.

الفنانة ليليان كانتيرو أرسلت الحذاء من أمريكا الجنوبية مع أحد أصدقائها الذي سلم الهدية المشفوعة بخطاب لميسي في ملعب "كامب نو" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أصيبت كانتيرو بالدهشة عندما رأت صورة لميسي مبتسما وهو يحمل الحذاء في يده.

ورسمت الفنانة الشابة علم الأرجنتين الأزرق وعبارة من السلام الوطني الأرجنتيني وصورًا لميسي عندما كان يلعب في بلاده، وأخرى مع جدته وزوجته وأطفاله.

ومنذ انتشار الخبر تلقت كانتيرو طلبات من عدة لاعبين حول العالم يطلبون منها تلوين أحذية خاصة بهم.

المصدر : أسوشيتد برس
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