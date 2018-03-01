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دي كابريو وبراد بيت في فيلم جديد للمخرج تارانتينو

الممثل ليوناردو دي كابريو
الممثل ليوناردو دي كابريو
1/3/2018

يشترك نجما هوليوود ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في بطولة الفيلم القادم للمخرج كوينتن تارانتينو والذي تدور أحداثه في عام 1969 حول جرائم السفاح الأمريكي تشارلز مانسون.

وقالت شركة (سوني بيكتشرز) منتجة الفيلم يوم الأربعاء إنه سيحمل اسم (وانس أبون ايه تايم إن هوليوود) وإن دي كابريو سيجسد دور نجم سابق لمسلسل تلفزيوني بينما سيؤدي بيت دور الممثل البديل لهذا النجم.

وهذا أول فيلم يجمع دي   كابريو وبيت معا في بطولته.

وقتلت الممثلة تيت زوجة المخرج رومان بولانسكي في عام 1969 على يد أتباع مانسون أحد أخطر المجرمين في الولايات المتحدة. وتوفي مانسون في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن عمر 83 عاما بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدة الحياة.

وسيعرض الفيلم الجديد في التاسع من أغسطس/آب 2019، أي بعد 50 عاما بالضبط على مقتل تيت وأربعة من أصدقائها طعنا أو بالرصاص.

وقال تارانتينو إنه ظل يعمل على سيناريو الفيلم لخمسة أعوام وإنه عاش أغلب سنوات حياته في المنطقة في لوس أنجلوس "بما في ذلك في عام 1969 عندما كان عمره سبع سنوات".

المصدر : رويترز
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