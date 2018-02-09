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منوعات|تايوان

شاهد: مسعفون يبحثون عن ناجين في مبنى مائل جراء زلزال

9/2/2018

عثرت فرق الإسعاف (الجمعة) على جثتين بين أنقاض فندق تعرض لأضرار بالغة جراء الزلزال الذي ضرب تايوان بقوة 6,4 درجات لترتفع الحصيلة إلى 12 قتيلا.

وقام العشرات من المسعفين بالبحث بين أنقاض الطوابق السفلى لمبنى "يون-تسوي" الذي يضم شققا وفندقا.

وأدى الزلزال إلى انحناء المبنى بزاوية خمسين درجة ما عقد جهود الإنقاذ خشية انهياره.

وقال بيان رسمي "إن مهمة الإنقاذ كانت صعبة لضيق المساحة لكن المسعفين واصلوا جهودهم الحثيثة وعثروا على جثتي الزوجين الكنديين".

وأضاف "أن طبيبا تحقق من الوفاة وبدأت إجراءات الدفن". والزوجان من هونغ كونغ وكندا.

وهذا يعني أن تسعة من الضحايا الـ 12 للزلزال الذي ضرب مدينة هواليين السياحية (الثلاثاء) قضوا في مبنى يون-تسوي.

ولا تزال أسرة صينية تضم خمسة أشخاص من نزلاء الفندق أيضا، في عداد المفقودين.

وقال رئيس فريق الإطفاء الوطني الذي يقوم بعمليات الإسعاف إن المسعفين احتاجوا 12 ساعة للوصول إلى الغرفة الكائنة في الطابق الثاني من الفندق حيث عُثر على الزوجين الكنديين.

وأسفر الزلزال أيضا عن إصابة أكثر من 250 شخصا، علما بأنه الأعنف الذي تشهده المدينة منذ عقود.

ويأتي زلزال (الثلاثاء) بعد عامين من زلزال بالقوة نفسها ضرب مدينة تاينان في جنوب تايوان وتسبب في مقتل أكثر من 100 شخص.

ولقي القسم الأكبر من الضحايا مصرعهم لدى انهيار مجمع سكني من 16 طابقا.

وتتعرض جزيرة تايوان الواقعة على تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية، لهزات أرضية باستمرار.

لكن أسوأ زلزال ضرب الجزيرة في العقود الأخيرة، وقع في سبتمبر/ إيلول 1999 بقوة 7,6 درجات وتسبب بمقتل نحو 2400 شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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