شاهد: فتى شغوف بالطبول يحقق نجومية بعبوات "صفيح وبلاستيك"

أمتع الفتى المصري أسامة شمس الدين جمهوره بمهاراته المتميزة في العزف، على مجموعة من عبوات الصفيح الصدئة والبلاستيك، في قرية كفر العلماء بمحافظة الشرقية شمال القاهرة.

وانتظم "الجمهور البسيط" على سطح أحد المباني في القرية المصرية وهو ينتظر بشغف حفلا موسيقيا غير تقليدي، يحييه فتى يُدعى أسامة شمس الدين، يعمل على إمتاع جمهوره من الأطفال بمهاراته المتميزة في العزف، على مجموعة من عبوات الصفيح الصدئة والبلاستيك.

ولأن الفتى شغوف بعزف الطبول (الدرامز) وليس بمقدوره شراءها فقد قرر أن يجمع العبوات المعدنية الفارغة والمهملة الملقاة في الطرقات واستخدامها كطبول بديلة يمارس هوايته بالعزف عليها.

وعلى الرغم من العزف غير التقليدي على أدوات فريدة من نوعها يصفق أهل القرية لعزف أسامة المتميز والذي كان في البداية يستخدم ثلاث قطع من العبوات قبل أن تكتمل مجموعته الآن باستخدامه غطاء وعاء طهي (طنجرة) كصنج ووعاء بلاستيك فارغ لإصدار أصوات عميقة، كما أنه يستخدم عصي بلاستيك غير مستوية.

بدأ شغف أسامة (18 عاما) بعزف الطبول منذ أن كان في العاشرة من العمر بعد أن رأى عازفي طبول ينقرون عليها في حفلات زفاف، ومنذ ذلك الحين طور أسامة مهاراته بمشاهدة العازفين على الإنترنت وفي الأعراس.

وتحققت لأسامة شهرة محلية واسعة النطاق في قريته ومحيطها بعد أن نشر فيديو له، وهو يعزف على أدواته، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، ويقرّ أصدقاء أسامة أن بوسعه تحقيق مزيد من الشهرة والنجاح.

ويحلم أسامة بأن يملك مجموعة طبول يوما ما وبأن تتاح له فرصة لأن يصبح عازف طبول في فرقة موسيقية.