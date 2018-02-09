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شاهد: سيارة تقفز من الطابق الثاني من موقف سيارات

9/2/2018

أظهر مقطع مصور التقطته كاميرات المراقبة في أحد مواقف السيارات متعدد الطوابق، سيارة وهي تقفز من الطابق الثاني إلى الأرض في إحدى المدن جنوب غربي الصين.

وتبدو السيارة في المقطع وهي تتجول في الطابق قبل أن تسرع وتصطدم بالجدار وتسقط على الأرض.

ويبين الفيديو سيدة وهي تزحف ببطء وتنام على الأرض، ومرت دقائق قبل أن يحضر أفراد الأمن وعدد من المارة من أجل مساعدة السائق على الخروج من السيارة المقلوبة. ولم يصب الشخصان سوى بجروح بسيطة.

واعترف السائق بمسؤوليته عن الحادث. موضحا أنه انحنى على أرضية السيارة للالتقاط غرض ما تسبب في ضغطه على البنزين لتتسارع السيارة وتكسر الحائط وتقفز خارج المبنى.

المصدر : أسوشيتد برس
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