شاهد: وزير تركي يلعب كرة قدم مع أطفال فلسطينيين بالقدس

شارك وزير الشباب والرياضة التركي "عثمان أشكن باك"، الأربعاء، أطفالا فلسطينيين في لعب كرة القدم والسلة بمدينة القدس المحتلة.

وفي إطار زيارته إلى فلسطين، زار أشكن باك اليوم مركز "برج اللقلق" المجتمعي التاريخي في المدينة القديمة بالقدس الشرقية.

وعقب لقائه مسؤولي المركز، توجه الوزير التركي إلى ملعبي كرة القدم والسلة التي أشرفت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" على تجهيزهما في المركز.

وقام أشكن باك بارتداء قميص رياضي وشارك أطفال فلسطينيين اللعب.

كما تابع أشكن باك عرضًا للرقص التراثي الفلسطيني، ثم حضر درسًا لتعليم رياضة التايكوندو في المركز.

ووصل أشكن باك الثلاثاء إلى رام الله، للمشاركة في احتفالية "القدس عاصمة للشباب الإسلامي 2018" الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونحو 100 شخصية من مختلف الدول العربية والإسلامية.