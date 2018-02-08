شاهد: تصادم عشرات السيارات بسبب الثلوج في أمريكا

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في حوادث تصادم سيارات في ولايتي أيوا وميزوري الأمريكيتين بسبب تراكم الثلوج على الطرق السريعة في الولايتين هذا الأسبوع.

وأظهر مقطع فيديو لحظات تصادم عشرات السيارات على أحد الطرق الرئيسية التي تربط عدة مقاطعات في ولاية أيوا. وقدرت وسائل الإعلام المحلية عدد السيارات المتصادمة بما يتراوح بين 30 و40 سيارة.

وفي ولاية ميزوري، قتل شخصان وأصيب 70 في عدة حوادث تصادم على الطرق التي تراكمت فوقها طبقات من الثلوج.

وقالت السلطات إن العواصف الثلجية التي تهب عل الولايات المتحدة تسببت في إلغاء مئات الرحلات من مطار شيكاغو.