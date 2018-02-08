شاهد: تجربة تراقب مدى تحمل البشر للصقيع

في هذا المختبر البارد بقسم الميكانيكا في جامعة كراكوف للتكنولوجيا جنوبي بولندا، تجرى تجربة جريئة لترويض التجمد، حيث يخطط 3 رجال لقضاء حوالي 100 ساعة في البرد القارس.

ويتم تأمين المستكشفين المشاركين في هذه الغرفة المملوءة بالثلوج، إذ تنخفض درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر (-58 درجة-فهرنهايت)، وذلك لاختبار مدى تحمل البشر والمعدات للصقيع.

ويقول المشارك لوكاس كوتلاريك "ستكون هناك مهام تتعلق بتقنيات مختلفة لإشعال الخشب من أجل التدفئة، بما في ذلك استخدام مواد مثل عصى الأشجار وأوراقها، ولحاء شجر البتولا، كتلك التي يمكن للمرء أن يلتقيها في البيئة الطبيعية".

وأضاف "في هذه الحالة، سنفعل ذلك في درجات حرارة منخفضة للغاية".

وقد تم ترتيب المناطق الداخلية من الغرفة الباردة لتحاكي الظروف الطبيعية، والإضاءة الداخلية سوف تتغير لمحاكاة الليل والنهار.

وسيتم رصد سلوك الرجال الثلاثة في الداخل دون توقف من قبل العديد من الكاميرات، ويتم جمع بياناتهم من خلال خبراء في الصحة والتكنولوجيا.

وفي عام 2014، كسر فاليريان رومانوفسكي الرقم القياسي العالمي ودخل موسوعة غينيس بعدما قضى 48 ساعة داخل كوخ ثلج.

ويقول كوتلاريك "في الصيف، أشعر بتردد معين قبل أن أبدأ السباحة في نهر، ولكن في فصل الشتاء، يسرني الجلوس لمدة نصف ساعة في حفرة ثلجية.. أنا فقط أحب تأثير البرد على جسدي".

ويملأ جدول أعمالهم بمهام مختلفة، بما في ذلك ترتيب مكان للنوم وأكل، وممارسة، وتشمل المهام الأخرى إضاءة النار و "التعامل مع فشل الأجهزة.

ويقول المشارك بيوتر سليوينسكي "سنتمكن من معرفة ما إذا كانت معداتنا تقف على البرد الشديد وإذا كانت ملابسنا مناسبة تمامًا لرحلات جبلية عالية، وأخيرا وليس آخرًا، كيف تتفاعل أجسادنا في درجات حرارة منخفضة للغاية".

وبدأت التجربة في 6 فبراير/شباط ومن المتوقع أن تنتهي يوم السبت 10 فبراير/شباط.