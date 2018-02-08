شاهد: بحيرة تركية تحتضن 150 نوعا من الطيور

تحتضن بحيرة "غالا" في الحديقة الوطنية بولاية أدرنة شمال غربي تركيا، والتي تحتوي على أهم المناطق الرطبة بالبلاد، أكثر من 150 نوعًا من الطيور.

وتضفي الطيور، ثراءً مهما للطبيعة في أدرنة، فيما يقوم متطوعون بمراقبة الطيور، بغية إحصائها، وذلك بدعم من المديرية العامة للحدائق الوطنية، وكلية الغابات بجامعة إسطنبول.

وتجري عملية الإحصاء للطيور وسط كل فصل شتاء، بالتزامن في كل أنحاء أوربا، بهدف التأكد من الطيور المهددة بالانقراض، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص.

وقال عضو هيئة التدريس بكلية الغابات في جامعة إسطنبول، زينل أرسلان غوندوغدو، إن عملية إحصاء الطيور المائية تجري كل عام في أكثر من 10 آلاف نقطة بمشاركة أكثر من 15 ألف متطوع، وبأكثر من 100 دولة حول العالم.

وأضاف أن بحيرة "غالا" تحتضن أكثر من 150 نوعا من الطيور، وأن المنطقة تشكل أهم مراكز الطيور بتركيا، وأشار إلى أن من بين الطيور التي تحتضنها البحيرة؛ نسور ذت ذيل أبيض، والعويس، والغاقة القزم، والبجع الدلماسي، وأبو منجل المهدد بالانقراض.