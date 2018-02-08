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منوعات|أستراليا

شاهد: الشرطة الأسترالية تطارد مقطورة مشتعلة على طريق سريع

8/2/2018

أظهر مقطع متداول التقطته كاميرا لوحة القيادة بسيارة تابعة للشرطة الأسترالية، دربا من النيران خلفته مقطورة مشتعلة كانت تسير على طريق سريع بولاية كوينزلاند شمال شرقي أستراليا.

وتعود الواقعة التي حظيت بانتشار على الإنترنت،فيالثامن عشر من يناير الماضي، حين أُبلغت شرطة كوينزلاند باشتعال النيران فى مقطورة كانت تجرها سيارة.

وقد تركت المقطورة حطاما محترقا على الطريق السريع وتسبب بنثر الشرر واللهب فى جميع أنحاء الطريق السريع حيث كانت تسير فى الاتجاه المعاكس لسيارة الشرطة حوالى الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش).

وقالت شرطة كوينزلاند إن المقطورة لم يكن لديها أي عجلات وتم سحبها على طول الطريق السريع في مدينة بوروس بكوينزلاند.

كما تلقت الشرطة معلومات تفيد بأن السائق (49 عامًا) سافر حوالي 20 كيلومترا (12.4 ميلا) على طول الطريق السريع، ما أدى إلى نشوب حرائق متعددة على طول الأدغال بجانب الطريق.

المصدر : رويترز
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