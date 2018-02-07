شاهد: متطوعون ينقذون سيدة سحبها المد بسيارتها إلى وسط البحر

تمكن متطوعون من إنقاذ سيدة سحبها المد والجزر وسيارتها إلى وسط مياه البحر في أحد الشواطئ شمال إنجلترا.

وأظهر مقطع فيديو، التقطته كاميرا مراقبة، قاربا يحمل متطوعين تابعين للمعهد الملكي للإنقاذ في طريقه إلى سيدة وسط مياه البحر.

وعندما اقترب القارب من السيدة تبين أنها كانت تقف فوق سقف سيارتها، التي سحبتها موجة مد وجز قوية إلى وسط مياه البحر أمام الشاطئ.

وقام أحد المتطوعين بالسباحة باتجاه السيدة، فيما ناور زملاؤه بالقارب من أجل انتشالهما.

وتمكن باقي الطاقم من إنقاذ السيدة وتقديم الإسعافات الأولية لها، إذ كانت تعاني من انخفاض متوسط في درجة حرارة الجسم.