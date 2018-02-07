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شاهد: المسلسلات التركية تزيد الإقبال على سجاد "ياغجي بدر"

7/2/2018

ساهمت المسلسلات التاريخية التركية في زيادة الاهتمام بالسجاد التركي التقليدي المعروف باسم "ياغجي بدر".

وهذا السجاد تحيكه نساء اليوروك (قبائل تركية كانت متنقلة) التي هاجرت من وسط آسيا إلى الأناضول (الجانب الآسيوي من تركيا) اعتبارًا من القرن الحادي عشر الميلادي.

ويمتلك السجاد التقليدي التركي الطبيعي 100% والمصنوعة من صوف الأغنام؛ تاريخًا يمتد لألفين و300 عام، حاكته طيلة هذه الفترة نساء اليوروك وفق تقاليد وفنون خاصة توارثتها الأجيال.

ويعرف سجاد "ياغجي بدر" بجودته العالية، لاسيما ذلك الذي يحاك في قضاء "صیندیرغي" بولاية باليكسير، غربي تركيا، حيث يحتوي كل سنتيمتر مربع من السجاد على 35 حلقة حياكة، ما يجعله يحافظ على جودته لسنوات طويلة.

وقال "أكرم ياواش"، رئيس بلدية "صیندیرغي"، خلال مشاركته في معرض للسجاد بمدينة بورصة (غرب)، إن المسلسلات التاريخية التركية زادت من الاهتمام بسجاد "ياغجي بدر" الذي يجري تصنيعه في صیندیرغي.

وأضاف أن السجاد المذكور والذي يحتوي على نقشات مختلفة ومتنوعة تمتلك كل واحدة منها حكاية خاصة، يستخدم في أعمال الديكور المنزلي، ويضفي أجواءً طبيعية جميلة على المنازل، فضلًا عن جودته من حيث الاستخدام.

وأشار ياواش، إلى أن الطلب على سجاد "ياغجي بدر"، الذي يحتوي على ألوان الأزرق الداكن والأحمر وغيرها من الألوان المحببة، يزداد في العديد من دول العالم، لاسيما بعد الشهرة التي حققتها المسلسلات التاريخية التركية في السنوات الأخيرة.

المصدر : الأناضول
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