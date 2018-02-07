شاهد: الصين تطلق أول طائرة بدون طيار للركاب في العالم

أطلقت الصين، الثلاثاء، أول طائرة بدون طيار للركاب في العالم قادرة على حمل شخص واحد وتسير بسرعة 130 كيلومتر في الساعة في ظروف طقس الأعاصير من الدرجة السابعة.

وانطلقت أول رحلة عامة للطائرة ذاتية القيادة –وهي من طراز ايهانغ 184- فى مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وكللت التجربة بالنجاح ضمن سلسلة اختبارات أجرتها شركة "ايهانغ" الصينية.

وقامت صانعة المركبات الجوية الصينية "ايهانغ" والتي تتخذ من قوانغتشو مقرا لها، باختبارات تجريبية للمركبة الجوية ذاتية القيادة أمس الثلاثاء، وفق ما أوردته وكالة "شينخوا" الرسمية.

وأضافت أن "هو هوا تشي" أسس الشركة وهو رئيسها التنفيذي منذ عام 2014، ومنذ ذلك الحين قام أكثر من 150 مهندسا وفنيًا بإجراء آلاف الرحلات الاختبارية بما في ذلك الإقلاع العامودي إلى ارتفاع 300 مترً وبحمولة 230 كيلوغراما، ورحلة اختبار لمسافة 15 كيلومترًا واختبار سرعة عال يصل إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وقال "هو" إن ايهانغ 184 مركبة جوية ذاتية القيادة ستشهد المزيد من التحسينات باستمرار، وأوضح أنه سيتم التركيز على تحسين تجربة الركاب وعلى إضافة عنصر تحكم يدوي اختياري، ما يتيح للركاب تجربة اختبارية لخيار القيادة يدويًا.

وأضاف أن الاستخدام العام للطائرات بدون طيار التي تعرف باسم سيارات الأجرة بدون طيار أو "التاكسي الطائر"، لم يصبح بعد واقعًا، إذ تعتمد أساسًا على الابتكارات التكنولوجية وتنفيذ السياسات الداعمة.

وقالت الشركة إن مركبة ايهانغ 184 الطائرة التى تعمل بالكهرباء يمكن أن تحمل راكبًا واحدًا يصل وزنه إلى 100 كيلوغرام لرحلة تبلغ 23 دقيقة عند مستوى سطح البحر بسرعة 100 كيلومترفي الساعة.

وتقول الشركة إنه تم اختبار الطائرة بدون طيار أكثر من ألف مرة، وهي مصممة لتحمل عواصف معتدلة مع رياح تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، وتقول الشركة إنها ستطرح مركبتها الطائرة في السوق خلال عام.

وقال ديريك شيونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، إنه يمكن للطائرة بدون طيار، مساعدة الناس على تجنب حركة المرور على الأرض، وأيضا في حالات الطوارئ والإنقاذ وسرعة نقل المرضى إلى المستشفى، وكذلك خدمة السياحة حيث الطيران من جزيرة لأخرى.