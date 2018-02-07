شاهد: إطلاق أقوى صاروخ في العالم

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية بنجاح صاروخا فضائيا هو الأقوى في العالم إلى الفضاء من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا.

وانطلق صاروخ "فالكون هيفي" مخلفا سحابة من اللهب والدخان من المنشأة حوالي الساعة 08:45 مساء بتوقيت جرينتش.

يذكر أن الرياح كانت قد تسببت في إرجاء إطلاق الصاروخ لمدة ساعة واحدة من وقت الاطلاق الأصلي.

ويعادل طول الصاروخ "فالكون هيفي" مبنى مكونا من 23 طابقا.

وهذا الصاروخ مزود بسبعة وعشرين محركا ينتج قوة دفع تزيد ثلاثة مرات عن قوة محرك فالكون-9 الذي يعد حتى الآن الركيزة الأساسية لعمل أسطول "سبيس إكس".

والصاروخ الجديد قادر على نقل حمولة ثقيلة، مبني بشكل أساسي من ثلاثة صواريخ فالكون-9 تم الجمع بينهم جنبا إلى جنب.

وأحد أكثر النقاط حساسية في الرحلة حين ينفصل المحركان على الجانبين عن الصاروخ المركزي في الدقائق الأولى بعد الإطلاق.

و"فالكون هيفي" سيُصنف كأقوى صاروخ في العالم في الوقت الحالي، مع قدرة حمل تفوق أي أداة فضائية أمريكية منذ عهد صواريخ ساتورن-5 التابعة لناسا والتي حملت رواد الفضاء إلى القمر منذ نحو 45 عاما.

كما أنه مصمم لوضع حمولة تزيد على 70 طنا في مدار قريب من الأرض بتكلفة 90 مليون دولار للإطلاق.