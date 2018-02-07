البث الحي
منوعات

شاهد: إطلاق أقوى صاروخ في العالم

6/2/2018

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية بنجاح صاروخا فضائيا هو الأقوى في العالم إلى الفضاء من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا.

وانطلق صاروخ "فالكون هيفي" مخلفا سحابة من اللهب والدخان من المنشأة حوالي الساعة 08:45 مساء بتوقيت جرينتش.

يذكر أن الرياح كانت قد تسببت في إرجاء إطلاق الصاروخ لمدة ساعة واحدة من وقت الاطلاق الأصلي.

ويعادل طول الصاروخ "فالكون هيفي" مبنى مكونا من 23 طابقا.

وهذا الصاروخ مزود بسبعة وعشرين محركا ينتج قوة دفع تزيد ثلاثة مرات عن قوة محرك فالكون-9 الذي يعد حتى الآن الركيزة الأساسية لعمل أسطول "سبيس إكس".

والصاروخ الجديد قادر على نقل حمولة ثقيلة، مبني بشكل أساسي من ثلاثة صواريخ فالكون-9 تم الجمع بينهم جنبا إلى جنب.

وأحد أكثر النقاط حساسية في الرحلة حين ينفصل المحركان على الجانبين عن الصاروخ المركزي في الدقائق الأولى بعد الإطلاق.

و"فالكون هيفي" سيُصنف كأقوى صاروخ في العالم في الوقت الحالي، مع قدرة حمل تفوق أي أداة فضائية أمريكية منذ عهد صواريخ ساتورن-5 التابعة لناسا والتي حملت رواد الفضاء إلى القمر منذ نحو 45 عاما.

كما أنه مصمم لوضع حمولة تزيد على 70 طنا في مدار قريب من الأرض بتكلفة 90 مليون دولار للإطلاق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)