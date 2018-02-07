شاهد: أعراس هندية بملايين الدولارات في أنطاليا التركية

افتتحت مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، الإثنين، موسم الأعراس الهندية، بزفاف فخم لعروسين من عائلات الهند الثرية.

ونظمت العرس شركة سياحة تركية، وأقيمت، ليلة الاثنين، أولى ليالي العرس الذي يمتد لثلاثة أيام وثلاث ليالٍ، في أحد الفنادق ذات النجوم الخمسة في أنطاليا.

وحملت ليلة الاثنين، اسم "الليلة التركية"، إذ دخلت العروس قاعة العرس على عرش يحمله أربع رجال، وحفَلِت الليلة بالفقرات المستوحاة من الثقافتين التركية والهندية، وارتدى المدعوون الملابس الهندية التقليدية.

وقال مدير المشروعات في شركة "إنفينتوم غلوبال" السياحية المنظمة للعرس مصطفى أونات، للأناضول، إن هذا العرس الهندي الأول الذي تنظمه شركته في فصل الشتاء، حيث يبدأ موسم الأعراس الهندية في أنطاليا عادة في أبريل/نيسان من كل عام.

وأشار إلى أن اليوم الثاني للعرس سيتضمن حفلة على الشاطئ وليلة حناء، واليوم الثالث مراسم الزفاف.

وقال "بونيات أوزبك"، أحد مديري الشركة، إن تكلفة العرس تبلغ حوالي مليون دولار، وهي تكلفة متوسطة مقارنة بالأعراس الهندية التي تقام في أنطاليا.

وأشار أوزبك إلى أن الشركة ستنظم عرسان هنديان في أنطاليا، في أبريل/نيسان المقبل، أحدهما ستصل تكلفته إلى 15 مليون دولار، ويتوقع أن يحظى باهتمام الإعلام العالمي.

وأضاف أن أنطاليا شهدت في 2017، 10 أعراس هندية، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات في 2018، ليصل إلى 30 عرسًا.

وتبلغ قيمة قطاع الأعراس الهندية حوالي 60 مليار دولار، وتسعى تركيا لاحتلال موقع قوي في هذا القطاع، وخطت خطوات كبيرة فيه خاصة خلال العامين الماضيين.