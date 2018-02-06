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طبيبة تحذر من الاسترخاء بعد مزاولة أعمال بدنية

6/2/2018

غالبًا ما يرغب الأشخاص الذين يزاولون عملًا بدنيًا في الاسترخاء على الأريكة بالمنزل بعد انتهاء يوم العمل.

وصحيح أن السبب وراء ذلك مفهوم، إلا أن ذلك يعد إجراء خاطئًا من المنظور الصحي.

وقالت الطبيبة الألمانية أنته فال-فاخندورف إنه يتعين في الواقع على من يزاول عملًا بدنيًا أن يقوم بتدريب مجموعة العضلات التي يحمل عليها خلال العمل، قبل العمل وبعده، من خلال تمارين إحماء وتمدد.

وأرجعت فال-فاخندورف، نائبة الرابطة الألمانية لأطباء العمل، أهمية ذلك إلى أنه غالبًا ما يتم التحميل على الجسم في هذه المواضع خلال العمل على نحو ليس في صالحه، من خلال حركات الاستدارة مثلا أو الالتواء.

وحذرت من أن نتيجة ذلك قد تتمثل على المدى القصير في الإصابة بآلام أسفل الظهر، وقد تؤدي على المدى الطويل إلى حدوث انزلاق غضروفي أو الإصابة بأمراض انتكاسية خطيرة مثل الفصال العظمي.

وللوقاية من ذلك أوصت الطبيبة الألمانية بضرورة الذهاب إلى صالة لياقة بدنية بعد الانتهاء من العمل.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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