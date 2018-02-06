شاهد: مقتل صيني وإصابة آخر في حادث إطلاق نار بكراتشي

قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين فتحوا النار على مواطنين صينين اثنين في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية، ما أسفر عن مقتل واحد وإصابة الثاني.

وأضافت الشرطة أن الموظفين الاثنين يتبعان شركة شحن وتم استهدافهما في حي راق خلال تسوقهما، أمس الإثنين.

وأوضحت عناصر الشرطة أن مرتكبي الجريمة أطلقوا 9 أعيرة نارية قبل أن يفروا في سيارة.

وأوضحت الشرطة أن الضحية الذي لقي حتفه أصيب بطلقتين في الرأس ولقي حتفه في المستشفى، فيما أصيب الثاني في ساقه.

وقال وزير داخلية إقليم السند، سهيل أنور سيال، للصحفيين في كراتشي، إن شخصين كانا في سيارة المواطنين الصينيين التي تعرضت للهجوم، غير أن أحدهما كان باكستانيًا، وهو ما يتفق على ما يبدو مع تقارير وسائل الإعلام المحلية التي أفادت بأن المواطن الصيني الذي أصيب -لكن لم يلق حتفه- كان قد خرج من السيارة وتوجه لشراء البقول.

وقال سيال إن صديقه الصيني الذي ظل في السيارة لقي حتفه وأصيب مواطن باكستاني.

وتابع "الشرطة تحقق في الواقعة ونحن نضع كافة جهودنا لضمان القبض على مرتكبي الهجوم في أقرب وقت ممكن".

ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

وللصين استثمارات كثيفة في مشروعات النقل في باكستان والدولتان جمعتهما علاقات قوية في السنوات الأخيرة.