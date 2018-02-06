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شاهد: فتاة تقفز من علو شاهق لتدشين كرنفال البندقية

6/2/2018

حضر نحو 20 ألف شخص مقنعين ومتنكرين بملابس ملونة قديمة الأحد "قفزة الملاك" التقليدية التي تشكل الانطلاقة الرسمية لكرنفال البندقية.

وقالت فرانشيسكا وهي من سكان البندقية، إن "قفزة الملاك" كانت رائعة، مشيرة إلى أنها تشارك في الكرنفال سنويا منذ العام 1990.

وأوضحت، أنه وفي كل سنة يتم خياطة الملابس وفقا لموضوع الكرنفال ومن ثم تستخدم لكل المناسبات في ساحة القديس مرقس فضلا عن الحفلات التي تنظم هنا وهناك.

وتجمع الحضور في ساحة القديس مرقس في قلب البندقية وقد حبسوا أنفاسهم فيما قفزت الطالبة البالغة 19 عاما إليزا كونستانتيني من جرس الناقوس المطل على الساحة على ضفة البحيرة الشاطئية.

وربطت الشابة إلى كابل على ارتفاع 80 مترا فوق الجمهور والقت قصاصات الورق على السياح وسكان المدينة الذين أتوا للمشاركة في أحد أشهر كرنفالات العالم وأقدمها.

وقالت "سوزي" وهي من سكان فيرونا في شمال إيطاليا "بطبيعة الحال هناك الكرنفال وجمال الأزياء إلا أن جمال البندقية هو إننا نعيش مجددا مراحل تاريخية رائعة مع كل الألوان، إنها عودة إلى الماضي".

ويستمر الكرنفال حتى 13فبراير/ شباط.

ونظم كرنفال البندقية للمرة الأولى العام 1162 للاحتفال بنصر عسكري وهو كاد يختفي لعقود قبل أن تنعشه البلدية في العام 1980.

ويسمح أسبوعا الاحتفالات للمدينة بتسجيل نشاط كبير في موسم هادئ نسبيا مع سهرات مقنّعة كثيرة.

وتستضيف المدينة سنويا أكثر من ثلاثة ملايين زائر بمناسبة الكرنفال فيما يزورها في السنة ما مجموعه 30 مليون شخص.

المصدر : مواقع فرنسية
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