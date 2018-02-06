شاهد: الثلوج تكسو برج إيفل ونوافير باريس باللون الأبيض

أعلنت هيئة الأرصاد الوطنية في فرنسا (الإثنين) أن حوالي نصف البلاد معرض لخطر ارتفاع مستويات الثلوج والجليد.

وتتضمن هذه المنطقة 45 قسمًا من ساحل الأطلسي إلى الحدود الألمانية ومن باريس حتى جنوب فرنسا.

وأظهرت لقطات متنوعة الثلوج فوق قناة سان مارتن، وبرج إيفيل ونوافير تغطيها الثلوج، وسائحون يستمتعون ويلعبون بكرات الثلج.

واستمر تحذير هيئة الأرصاد عند اللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى تحذير للفيضانات على جانبي حوض نهر السين، كما حثت الناس على الحد من تحركاتهم.

ووصلت مياه الفيضان إلى ذروتها في باريس الأسبوع الماضي لكن الانخفاض في مستوى الفيضان كان بطيئا للغاية.

وفي الوقت نفسه، هناك تحذير بدرجة أقل لتعرض جبال الألب الفرنسية وجبال البرانس لانهيارات جليدية وثلجية.

وتقول هيئة الأرصاد إن مستوى الثلوج في الجزء السفلي من فرنسا ليس استثنائيًا لكنه خطير بما يكفي ليجعل الطرق خطيرة.