شاهد: إصابة العشرات بالفيروس المسبب للإيدز في الهند بسبب "حقنة ملوثة"

أصيب 38 شخصا على الأقل أصيبوا بفيروس "إتش آي في" المسبب لمرض الإيدز بسبب قيام ممارس طبي غير مؤهل بحقن بعضهم بحقنة ملوثة بالفيروس.

وقال برامود كومار دوهر، وهو مسؤول طبي في مدينة بانغارمو بولاية أوتار براديش شمال البلاد، إن السلطات الصحية تأكدت من إصابة 38 حالة بعد إحراء اختبارات لفيروس إتش آي في المسبب لمرض الإيدز في ثلاث قرى.

وأوضح دوهر أن المرضى أخبروه أن أحد الأطباء كان يستخدم نفس الحقنة مع جميع المرضى.

وقال سيدارث ناث سنغ، وزير الصحة في ولاية أوتار براديش، إن السلطات أجرت تحقيقا واكتشفت بحثا عن "الدجال" المتسبب في هذه الإصابات.

وأوضح سنغ أن المرضى المصابين بالفيروس يخضعون حاليا للعلاج في كلية حكومية بمدينة كانبور بالولاية.

وبسبب نقص الأطباء في الهند يلجأ العديد من المرضى إلى الاعتماد على ممارسين غير مؤهلين، يعمل بعضهم في عيادات غير مجهزة في المناطق الريفية.

وتقدر الجمعية الطبية الهندية أن نحو 45% من الأشخاص الذين يمارسون الطب في الهند لم يحصلوا على تدريب أو تأهيل رسمي.

وتعد ولاية أوتار براديش أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، ويحكمها حزب بهارتيا جاناتا الحاكم، لكنها تملك سجلا صحيا سيئا، في بلد يعد من بين أقل دول العالم من حيث الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي.